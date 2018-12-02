Торговые споры грозят росту мировой экономики, – Кристин Лагард

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила лидеров стран G20, что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.

Об этом говорится в заявлении обнародованном на официальном сайте ведомства.

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Во время встреч с лидерами G20 за последние два дня я отмечала, что глобальный рост остается сильным, однако он является умеренным и становится более неравномерным. Увеличивается давление на развивающиеся рынки, торговые споры влияют отрицательно, повышая риски экономического спада. Таким образом, выбор правильной политики имеет принципиально важное значение для отдельных экономик, глобальной экономики и людей во всем мире,

– говорится в заявлении.

По мнению Лагард, "существует настоятельная необходимость снизить напряженность в торговых отношениях, отменить недавние повышения пошлин и модернизировать основанную на правилах многостороннюю торговую систему".

Еще одной глобальной проблемой, требующей срочного решения, глава МВФ назвала "чрезмерный уровень глобального госдолга", который, по подсчету организации, составляет примерно 182 триллионов долларов.

Лагард дала лидерам стран "двадцатки" перечень рекомендаций, направленных на решение проблем, стоящих перед мировой экономикой. Приоритетом она назвала укрепление торговли, что позволит стимулировать рост и приведет к созданию рабочих мест.

Кроме этого, Лагард подчеркнула необходимость нормализации монетарной политики, призвала "использовать гибкость обменного курса для ослабления внешнего давления", а также "исключить юридические препятствия для участия женщин в экономике".

Кто такая Кристин Лагард?Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда. После окончания первого пятилетнего срока она была назначена на второй срок в июле 2016 года. Лагард – гражданка Франции, в прошлом министр финансов Франции с июня 2007 года по июль 2011 года; она также занимала должность государственного министра внешней торговли Франции в течение двух лет.