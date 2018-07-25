Торговые войны: ЕС готовит новую порцию пошлин против США на впечатляющую сумму

Европейская комиссия готовится представить новые тарифы на американские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, если Вашингтон все-таки наложит пошлины на автомобили из ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам торговли Сесилию Мальмстрем.

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"Мы надеемся, что до этого не дойдет, и что мы найдем решение. Если же нет, Европейская комиссия готовит длинный список большого количества американских товаров, приблизительной стоимостью 20 миллиардов долларов", – сказала она.

Она сопровождает президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в рамках его визита в Вашингтон. 25 июля Юнкер и Трамп встретились в Белом доме, чтобы обсудить противоречия между США и ЕС в сфере торговли.

Напомним, 31 мая, в Министерстве торговли США объявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Они начали действовать 1 июня. 20 июня Еврокомиссия приняла регламент, который вводит в действие ответные меры.