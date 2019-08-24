Китай принял решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 миллиардов долларов. Американский президент Дональд Трамп назвал такое решение Китая политически мотивированным и пообещал ответить дополнительными пошлинами.

Сборы на более чем 5000 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря. Пошлины составят от 5% до 10% соответственно, сообщает US News.

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Власти Китая отметила, что этот шаг является ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в десять процентов на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов в те же дни.

Ошибочные действия США привели к дальнейшей эскалации торгово-экономических недоразумений, самым серьезным образом подрывая интересы не только Китая и США, но и всего мира,

– отметили в релизе.

Кроме того, Пекин повторно введет дополнительные пошлины в размере 25 процентов и пьяти процентов на американские автомобили и комплектующие.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Китая и сообщил, что кроме запланированных на 1 сентября пошлин с 1 октября будут введены пошлины на китайские товары стоимостью 250 миллиардов долларов. Сумма пошлин составит немалых 30%.

Также с сентября до 15% вырастет стоимость энергоносителей на товары стоимостью 300 миллиардов долларов.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Реакция рынка нефти

Рынок негативно отреагировал на фоне заявления Китая о введении пошлин. Цены на нефть резко усилили падение. Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:15 по киевскому времени 23 августа составила 58,76 доллара за баррель, что на 1,16 доллара (1,94%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,59 доллара (2,87%) – до 53,76 доллара за баррель.

Масла в огонь добавило заявление Трампа о зеркальных пошлинах в октябре, после которого обвал цен на нефть резко усилился.

Коротко о торговой войне США и КитаяЭкономический конфликт между Китаем и США продолжается с лета 2018 года. Вашингтон решил тогда ввести пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин отреагировал зеркальными пошлинами.



В конце мая после одиннадцатого раунда консультаций стороны объявили о введении взаимных торговых пошлин. США ввели пошлины на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай – более чем на пять тысяч американских товаров объемом 60 миллиардов.



Последний на сегодняшний день 12-й раунд двусторонних переговоров прошел в конце июля. Он закончился безрезультатно.