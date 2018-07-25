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Торговые войны: Трамп и Юнкер обсудят спор между США и ЕС

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Дональд Трамп все же хочет отказаться от пошлин на товары стран ЕС. Но предлагает Евросоюзу в ответ отменить пошлины на импортируемые американские товары. В этом глава Белого Дома уверяет пока только в Twitter.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отправился в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Обсудят американо-европейскую торговую войну, которая разгорелась в начале этого года.

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В июне администрация Трампа ввела пошлину на иностранную сталь в размере 25% и на алюминий – 10%. В Белом доме убеждены, что иностранцы демпингуют цены на металл, поэтому американские предприятия работают в убыток. Да и вообще, США продают за границу товаров меньше, чем импортируют. А это уже угроза национальной безопасности.

Введению пошлины предшествовало почти полгода переговоров и угроз со стороны стран-экспортеров. В результате, США сделали исключение для Канады и Мексики. А вот ЕС и Китай вынуждены были ввести зеркальные санкции. В частности, ввели соответствующие тарифы на американские бренды: бурбон-виски, арахисовое масло, бобовые культуры, джинсы и мотоциклы.

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Выбор отраслей для контрсанкций не случаен. Большинство предприятий, которые стали заложниками торговой войны, расположены в тех регионах США, где Трамп выиграл на президентских выборах. А экспорт соевых бобов приносил американцам 15 миллиардов долларов в год. Ответом американцев может быть ведение 20% пошлины на автомобили и запчасти из ЕС и на высокие технологии и робототехнику из Китая.

Поэтому в Евросоюзе надеются, что Юнкеру удастся успокоить экспрессивного президента США. Если же нет, то продолжат перечень американских товаров в своем санкционном списке. К слову, Трамп еще в 1980-х высказывался против торгового дефицита США.

Остановить президента США в этой войне смогут разве сами американцы и местный бизнес. Американские строительные компании и производители техники уже повысили стоимость конечной продукции и готовы переносить производство в другие страны. Поскольку после введения пошлины внутренние металлурги подняли цены на сталь и алюминий на 36%.

К тому же не заставят себя ждать потери от черного рынка, например, Мексика или Аргентина могут ввозить в США китайский металл под видом своего, поэтому китайцы будут зарабатывать в обход пошлины. Украинские металлурги тоже попали под таможенную политику США. За последние 3 года мы экспортировали металла на 150 миллионов долларов в год. Это около 25% всего экспорта Украины.

Это для нас материально. С другой стороны, для США, это не материально. Потому что для них это менее 1% импорта со всего мира. Для них надо в контексте их глобальной политики иметь хорошую причину, чтобы исключить нашу металлургию,
– сказала заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

Поэтому теперь украинское правительство ищет, что бы предложить американцам взамен. Пока предложений не озвучивают.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Жан-Клод Юнкер пошлина Евросоюз Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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