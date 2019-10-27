Пол из надгробий и с портретами умерших появился в торговом центре: фото, видео

В казахстанском городке Усть-Каменогорске в одном из торговых центров провели ремонт. И все бы ничего, однако после завершения работ местные жители заметили, что вместо обычной плитки на полу в некоторых местах использованы фрагменты надгробных плит с портретами умерших людей.

Администрация торгового центра подтвердила факт инцидента, но всю вину они перекладывают на подрядчика, который занимался всеми работами и, соответственно, заказывал материалы, передает местное издание BaigeNews.kz.

Обратите внимание! Ошибка на 11 миллионов: на Донетчине положили дорогу не там, где нужно

В торговом центре шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт раскрылся лишь до конца ремонтных работ. Часть подрядчиков занималась отоплением, канализацией и вентиляцией. Пол выкладывали в первую очередь. Следовательно, пол был покрыт пылью. Поэтому разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Когда же львиная доля подрядчиков ушли с объекта, пол отмыли и в двух местах увидели эти плиты,

– говорят представители ТЦ.

По их словам, они уже обратились к исполнителям работ, и эти фрагменты уже заменили.

В Казахстане обломками надгробных плит выложили пол в торговом центре

Организация, занимавшаяся ремонтом, со своей стороны, заявила, что во время ремонта они использовали материал, от которого отказался заказчик. То есть, убеждают они, эти плиты никогда ни на каких могилах не устанавливали.

"Мы занимаемся еще и облицовкой. Нам приходят обрезки гранита из Китая и Алматы. Мы их собираем в специальные контейнеры. А художница, которая занимается созданием портретов на надгробиях, отправила в этот контейнер памятник, от которого отказался заказчик. Рабочие должны были сортировать материал, но по какой-то причине не заметили, – пояснили в компании.

В одном из торговых центров Усть-Каменогорска (Казахстан) пол покрыли фрагментами надгробий: смотрите видео

К слову, в российском Екатеринбурге вместо чугунных фонарей, как это предусматривает проект, установили фонари, сделанные из пластика. Местные активисты предполагают, что таким образом местная власть экономит. Хотя по контракту работы обошлись налогоплательщикам в более 2 миллионов рублей.