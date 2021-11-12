Оба автомобиля в пятницу, 12 ноября, осмотрели эксперты. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила дочь погибшего в ДТП Анастасия Носова.

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Финик (Infiniti – 24 канал) с исправной тормозной и рулевой системами. Что и нужно доказать. Рейка рулевая вращается, суппорты прижимают колодки к дискам. И диски и колодки нулевые,

– написала она.

Кроме этого, девушка отметила, что сейчас они ожидают официальные заключения экспертов.

Эксперты осмотрели машину Харьковского мажора / Фото из инстаграма Анастасии Носовой

Авария в Харькове: что известно

В Харькове 26 октября произошла смертельная авария – 16-летний водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и на скорости влетел в другой легковой автомобиль.

Chevrolet от мощного удара разорвало на части, а его водитель умер на месте происшествия. Еще трое человек получили травмы различной степени тяжести – их госпитализировали.

Сотрудникам полиции удалось за короткий срок задержать харьковского мажора. Если вину парня докажут, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Текст публикации Анастасии Носовой:

Сегодня состоялся осмотр автомобилей экспертами. Финик с исправно тормозной и рулевой системами. Что и нужно доказать. Рейка рулевая вращается, суппорты прижимают колодки к дискам. И диски и колодки нулевые.

Официальные выводы экспертов ожидаем.