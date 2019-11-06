Торможение дела Майдана: что об этом известно и какие последствия будет иметь

Государственное бюро расследований предупреждает, что расследование преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах на Майдане, временно приостановится. В ГБР говорят - из-за чрезмерной нагрузки. Можно ли верить этим заявлениям – читайте в материале 24 канала.

Можно ли помешать приостановке расследования этих преступлений и к каким последствиям это остановка может привести – давайте разбираться вместе.

Важно знать: ГБР временно прекратит расследование дел относительно Майдана из-за нехватки следователей, – Труба

Что известно о деле Майдана?

Это – условное название всех преступлений, которые были совершены во время Революции Достоинства которая состоялась зимой 2013-2014 годов. Все они условно объединены в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

Сергей Горбатюк – экс-руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, которое все эти годы расследовало дела Майадну, – пояснил 24 каналу, что уже сейчас сообщено о подозрении организаторам, исполнителям или среднему звену.

По каждому из этих эпизодов направлены обвинительные акты в суд. Если брать в целом расследование майдановских дел, то сообщено о подозрении 448 лицам. А в суд направлены обвинительные акты относительно 298 человек, – сказал он.

Какие должностные лица уже получили подозрение:

бывший президент Виктор Янукович;

бывший министр юстиции Елена Лукаш и ее экс-заместители (Лукаш инкриминируется коррупционная деятельность, а не по делам Майдана)

глава СБУ Александр Якименко и его экс-заместители;

бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка;

бывший руководитель киевской полиции Валерий Мазан и его экс-заместитель по общественной безопасности.

В целом, по событиям Майдана 56 высокопоставленных привлечены к ответственности. Вопрос только в утверждении – мы не можем сказать организаторы они или нет. Они подозреваются. Вопрос самый проблемный – завершить приговорам эти расследования, – сказал Горбатюк.

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Почему так долго тянется расследование дела Майдана?

Потому что оно включает десятки и десятки отдельных преступлений. Как отметил адвокат Небесной сотни и председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко, даже в условиях нормального расследования, процесс продлится еще несколько лет. Потому что дело – чрезвычайно сложное и объемное.

Если же учитывать все заявления, которые делает руководство ГБР, то можем предположить, что расследовать это дело будут еще дольше.

Почему дело Майдана могут расследовать еще дольше?

Потому что директор Государственного бюро расследований Роман Труба уже предупредил, что так может быть.

Как известно, Генпрокуратура начала передачу ГБР материалов о преступлениях, совершенных во время Революции достоинства. С 20 ноября все дела, не завершенные прокуратурой, перейдут другим правоохранительным органам, в том числе и Государственному бюро расследований. Но для эффективной работы над этими делами, как говорит Роман Труба, ГБР катастрофически не хватает следователей.

Для решения проблемы директор ГБР просит Верховную Раду как можно скорее принять изменения в закон, отменяющие ограничение на набор персонала. Кроме того, Труба предлагает разрешить упрощенную конкурсную процедуру для следователей Генпрокуратуры, которые уже занимались делом Майдана, чтобы они продолжили работу над ними в стенах ГБР.

Дело Майдана – 5 тысяч томов материалов... 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала, – сказал он.

Почему Труба сделал резонансное заявление о деле Майдана?

С одной стороны, как объяснил 24 каналу представитель Института законодательных идей Артур Карвацкий, заявление Трубы имеет чисто технические основание. Прокуратура не может заниматься расследованием и наконец избавляется от этой функции – это предусмотрено и Конституцией и законами, к тому же является давним невыполненным до сих пор обязательствам Украины перед Советом Европы. Прокуратура, по его словам, просто выполняет закон и передает производства по подследственности.

Естественно, что для передачи материалов этих производств (а это не одно производство, а десятки), нужно время. Собственно, как и время для изучения следователями ГБР накопленных за пять лет материалов, анализом судебных перспектив собранных доказательств (которые, имею предположение – близки к нулю), и принятием дальнейших процессуальных решений. Объективно это занимает время, которое измеряется месяцами,

– сказал Карвацкий.

С другой стороны, о том, что Генпрокуратура не сможет вести следствие после 20 ноября, все знали еще несколько лет назад. И о том, что к этому надо готовиться, чтобы не допустить развала дела, тоже знали.

Ранее заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак предупреждал, что дело Майдана передадут в ГБР, где будет создано специальное управление по расследованию.

Представители Адвокатской совещательной группы, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, давно обнародовали обращение к властям о необходимости немедленного принятия мер по недопущению развала расследования дел Майдана. Но эти призывы игнорировались.

Еще одна версия пренебрежения всеми предупреждениями – дело Майдана не является приоритетом для ГБР, поскольку главу ведомства связывают с бывшим заместителем Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

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Можно ли помешать торможению расследования?

В полной мере. Представители Адвокатской совещательной группы уже давно рассказывают, как это можно сделать.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская отдельно уточнила, что редакция поправки в закон о ГБР, которую предложили адвокаты потерпевших, обеспечивает постоянство расследований по делам Майдана, а не дает бесконтрольные права директору ГБР.

Там очень четкий критерий для тех, кого мы просим назначить в ГБР по упрощенной процедуре – не менее от 4-х месяцев входить в следственные группы по уголовным производствам, которые передаются по подследственности ГБР. Этот критерий нельзя обойти "задним числом" или как-то сфальсифицировать. Если этого не сделать, тогда последствия будут катастрофическими для следствия по делам Майдана,

– отметила Закревская.

Какие последствия будет иметь торможение расследования?

Разнообразные. Причем, как пояснил 24 каналу адвокат АО "Клочков и партнеры" Александр Кудрявцев, последствия эти будут не только юридические.

Прежде всего, последствие политическое: несостоятельность ГБР привести в порядок расследование самых резонансных преступлений за всю историю Украины может пошатнуть позиции нынешней власти и сведет на нет доверие людей к ней.

Вторым Кудрявцев считает последствие социальное. "Уже пять лет украинское общество ждет ответа: кто виноват в смерти Небесной сотни? Этот ответ уже пять лет не может предоставить ГПУ, а теперь еще и ГБР открещивается от окончания расследования. Такая позиция правоохранительных органов может вызвать социальное возмущение, которое с кухонь и диванов в конце концов выльется на улицы в виде массовых протестов", – подчеркнул он.

Третье последствие, по словам адвоката, имиджевое. Кудрявцев напомнил, что уже пять лет весь прогрессивный мир ждет результатов расследования преступлений на Майдане.

Сейчас мы очень близки к тому, чтобы опозориться перед мировым сообществом и расписаться о собственной несостоятельности провести эффективное расследование самого масштабного убийства в современной украинской истории,

– сказал он.

Психологическим последствием он назвал тот стресс, который переживают сотни родственников погибших и пострадавших на Майдане. При этом уже пять лет своей беспомощностью правоохранительные органы ежедневно усиливают моральные страдания этих людей и подрывают веру этих людей в справедливость.

Последний последствие, по словам Кудрявцева, юридическое. "Затягивание расследования приведет к нарушению прав потерпевших на справедливую и быструю компенсацию. И в дальнейшем усложнит рассмотрение этого уголовного производства в суде, а значит предоставит виновным лицам незаслуженный шанс избежать уголовной ответственности", – отметил адвокат.

Больше о том, как родственники погибших во время Революции Достоинства переживают расследование, читайте в спецпроекте 24 канала: Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни