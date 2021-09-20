Криминальный авторитет – также известный по прозвищу "Инвалид", поскольку у него инвалидность 1 группы. Первое заседание суда состоялось 11 апреля.
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Как прошел суд
Судебное заседание затянулось до поздней ночи, поскольку Торнике несколько раз симулировал приступы и его забирала скорая помощь.
Впоследствии судья все же избрал меру пресечения. Всех мужчин отправили под домашний арест с возможностью выйти под залог. Его размер у подозреваемых отличается:
- Нагладзе – 1 миллион 589 тысяч гривен;
- у его сообщников – 1 миллион 21 тысяча гривен за каждого.
За что их арестовали
Полиция Одессы 9 апреля сообщила о задержании трех членов группировки Торнике. Фигурантам – 36, 39 и 44 года, все они прибыли из Закавказья.
Группировку подозревают в совершении более 30 ограблений квартир. Им удавалось выносить не только ценные вещи, но даже и сейфы.
Следователи установили, что у группы была собственная "служба разведки", которая вычисляла состоятельных одесситов и давала информацию напрямую исполняющим обязанности.
Задержание банды Торнике: видео Нацполиции
Еще один из постоянных членов банды смог скрыться. Как сообщили источники в правоохранительных органах, сам Нагладзе через посредников пытался "решить вопрос" с судом – о мере пресечения без содержания под стражей.
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Связь с покушением на активиста
- Вечером 22 сентября в Одесском дворе дома стреляли в активиста Олега Михайлика – общественного активиста, лидера одесской ячейки "Сила людей". Он получил тяжелое ранение.
- Тогда Нагладзе фигурировал в деле как подозреваемый, однако к ответственности его привлечь не смогли.
- Мужчину отправили под домашний арест в ноябре 2018 года.
- Судья приняла это решение после многочисленных ходатайств. В частности, были обращения со стороны грузинского консульства – в связи с тяжелым состоянием здоровья Торнике Нагладзе.
- Уже 22 июня 2019 года криминального авторитета и других подозреваемых вообще отпустили на волю.