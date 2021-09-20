В Одессе арестовали криминального авторитета Нагладзе: подозревался в покушении на Михайлика

Малиновский районный суд Одессы отправил под арест лидера преступной группы Торнике Герасина (Нагладзе). Его с двумя подельниками подозревают в нескольких десятках квартирных краж. Ранее Нагладзе уже фигурировал в деле о покушении на активиста Олега Михайлика.

Криминальный авторитет – также известный по прозвищу "Инвалид", поскольку у него инвалидность 1 группы. Первое заседание суда состоялось 11 апреля.

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Как прошел суд

Судебное заседание затянулось до поздней ночи, поскольку Торнике несколько раз симулировал приступы и его забирала скорая помощь.

Впоследствии судья все же избрал меру пресечения. Всех мужчин отправили под домашний арест с возможностью выйти под залог. Его размер у подозреваемых отличается:

Нагладзе – 1 миллион 589 тысяч гривен;

у его сообщников – 1 миллион 21 тысяча гривен за каждого.

За что их арестовали

Полиция Одессы 9 апреля сообщила о задержании трех членов группировки Торнике. Фигурантам – 36, 39 и 44 года, все они прибыли из Закавказья.

Группировку подозревают в совершении более 30 ограблений квартир. Им удавалось выносить не только ценные вещи, но даже и сейфы.

Следователи установили, что у группы была собственная "служба разведки", которая вычисляла состоятельных одесситов и давала информацию напрямую исполняющим обязанности.

Задержание банды Торнике: видео Нацполиции

Еще один из постоянных членов банды смог скрыться. Как сообщили источники в правоохранительных органах, сам Нагладзе через посредников пытался "решить вопрос" с судом – о мере пресечения без содержания под стражей.

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