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Торт "Наполеон": рецепт приготовления популярного десерта

138 Читати новину українською
Как приготовить торт Наполеон: рецепт приготовления Наполеона
Как приготовить торт Наполеон: рецепт приготовления Наполеона / pirogi

Торт "Наполеон" готовится из слоеного теста и заварного крема. Такое сочетание сделало этот десерт одним из самых популярных! Как испечь идеальный торт "Наполеон" – читайте далее в материале.

Сложность рецепта торта "Наполеон" кроется в его тесте – слоеное тесто действительно довольно сложно приготовить дома, ведь оно требует много времени и усилий.

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Если вам не хочется делать тесто самостоятельно – вы можете купить уже готовое замороженное слоеное тесто. Разморозьте его при комнатной температуре и готовьте из него. В рецепте, если вы приобрели готовое тесто – просто пропустите часть приготовления теста.

Рецепт приготовления торта "Наполеон"

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Рецепт приготовления торта "Наполеон"

Ингредиенты для теста:
– мука – 700 г;
– яйцо комнатной температуры;
– маргарин – 250 г (можете взять по 100 г маргарина и сливочного масла по желанию;
– щепотка соли.

Ингредиенты для крема:
– жирное молоко – 1 л;
– яйца – 6 шт;
– сахар – 450 г;
– сливочное масло – 250 г;
– мука – 4 ст. л;
– ванилин – 1 пакетик.

Как сделать коржи для торта "Наполеон":

1. В большую миску просейте муку и добавьте кусочки порезанного маргарина. И хорошо измельчите с помощью вилки, чтобы мука хорошо размешалась с маргарином. Это можно делать также на столе – измельчаете ножом маргарин в муке, но делая тесто в миске вы сможете существенно уменьшить территорию уборки.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Как испечь коржи для торта "Наполеон"

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2. В стакане взбейте яйцо с мелкой солью, добавьте 250 мл воды. Вылейте эту смесь в муку и замесите тесто. Оно не должно быть крутым, но и липнуть к рукам тоже не должно.

3. Завернуть тесто в пленку и поставьте в холодильник минут на 30.

Как приготовить крем для торта "Наполеон":

1. Вылейте молоко в кастрюлю и поставьте на средний огонь, чтобы оно нагрелось. Яйца взбейте вместе с сахаром и ванилином. В яичную смесь добавьте муку и хорошо размешайте.

2. К яйцам с мукой добавьте стакан теплого молока и хорошо размешайте. После чего эту смесь добавьте в кастрюлю с оставшимся молоком.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Заварной крем для торта "Наполеон"

3. Варите крем до загустения, постоянно помешивая. Готовый крем снимите с огня и оставьте до полного остывания. Также достаньте из холодильника масло, его нужно впоследствии добавить в крем.

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Как испечь коржи и собрать торт "Наполеон":

1. Достаньте тесто из холодильника и разделите на 7 частей. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто на пергаменте для выпечки – очень-очень тонко. После этого сделайте проколы вилкой и ставьте в разогретую духовку на 6-7 минут. Для этого пергамент выложите просто на противень. Один из коржей оставьте для посыпки, остальное – будет для торта.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Коржи для торта "Наполеон"

2. Сливочное масло для крема должно быть комнатной температуры, за время пока вы выпекали коржи. Хорошо размешайте его, пока масло не будет иметь пышную форму. Вы можете это сделать венчиком для взбивания или миксером на маленькой скорости. После этого нужно в масло добавлять по несколько ложек холодного крема и хорошо перемешать.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Коржи для торта "Наполеон"

3. Готовым кремом смажьте коржи – на каждый корж выложите по 2-3 столовые ложки. Один из коржей измельчите и обсыпьте им весь торт. После этого поставьте торт в холодильник на 6-8 часов.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Собирание торта "Наполеон"

Теги: LifeStyle Новости Украины Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: 24 Канал
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