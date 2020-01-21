Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский

Церемония, посвященная 75-летию освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, стала – как это ни печально осознавать – поводом для еще одного центральноевропейского политического конфликта.

Среди государственных лидеров, которым предложили выступить на церемонии в Израиле, будет президент России Владимир Путин. Но организаторы не согласились с выступлениями других руководителей, которые претендовали на эту возможность – президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

Из-за этого Анджей Дуда отказался от визита в Израиль. Владимир Зеленский приехал, но в интервью израильской прессе не стал скрывать желания выступить.

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Неучтенные обстоятельства

Формально израильским организаторам церемонии трудно предъявить какие-либо претензии. Выступают только руководители стран-союзниц в антигитлеровской коалиции и Германии.

Однако не стоит забывать, что Россия, которую представляет Путин, – не Советский Союз.

Поэтому логика Зеленского и Дуды вполне понятна. Польша – эта страна, на территории которой, собственно, и началась Вторая мировая война. И лагеря уничтожения – в том числе Аушвиц – гитлеровцы разместили именно на территории Польши. И большинство евреев, погибших во время Холокоста, были польскими гражданами и жителями трех советских республик – Украины, Беларуси и Литвы.

Причем украинские евреи составляли здесь печальное большинство, а киевский Бабий яр стал таким же символом "Холокоста от пуль", как Аушвиц – символом лагерей смерти.

Именно это обстоятельство, как и участие выходцев из Украины в освобождении концентрационного лагеря, и побуждало президента Зеленского настаивать на своем выступлении.

Непротокольная мотивация президентов

Кроме того, я не стал бы сбрасывать со счетов и личные мотивы. Жертвами Холокоста стали и родственники Владимира Зеленского, и родственники супруги Анджея Дуды. И родственники автора этого текста, что позволяет мне совершенно иначе посмотреть на непротокольную мотивацию обоих президентов. И вспомнить о том, что выжившие на территории Польши и Украины евреи обязаны своим спасением не только воинам, которые освобождали лагеря уничтожения, но и обычным полякам и украинцам, которые рисковали своими жизнями и жизнями своих родных.

Достаточно просто прогуляться по территории Яд Вашем, чтобы увидеть, сколько здесь "польских" и "украинских" деревьев, посвященных праведникам.

Не знаю, можно ли измерять память протоколом. Можно долго дискутировать о том, должен ли вообще выступать на церемонии в Израиле Путин – лидер страны, которая спустя десятилетия после краха Рейха вновь вернула войну в Европу. Но в чем я точно уверен – выступления президентов Польши и Украины, если бы мы их услышали, придали бы этой трагической церемонии куда больше человечности.

А разве не ради этого мы вспоминаем о наших близких, обо всех жертвах истребления эпохи Второй Мировой войны?

Источник: belsat.eu

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