22:44
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, сегодня
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Блоги Виталий Портников
      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский

      219
      Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар / SAMUEL THROPE

      Церемония, посвященная 75-летию освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, стала – как это ни печально осознавать – поводом для еще одного центральноевропейского политического конфликта.

      Среди государственных лидеров, которым предложили выступить на церемонии в Израиле, будет президент России Владимир Путин. Но организаторы не согласились с выступлениями других руководителей, которые претендовали на эту возможность – президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

      Из-за этого Анджей Дуда отказался от визита в Израиль. Владимир Зеленский приехал, но в интервью израильской прессе не стал скрывать желания выступить.

      Обратите внимание: В Польше создают специальный штаб, который будет реагировать на ложь Путина

      Неучтенные обстоятельства

      Формально израильским организаторам церемонии трудно предъявить какие-либо претензии. Выступают только руководители стран-союзниц в антигитлеровской коалиции и Германии.

      Однако не стоит забывать, что Россия, которую представляет Путин, – не Советский Союз.

      Поэтому логика Зеленского и Дуды вполне понятна. Польша – эта страна, на территории которой, собственно, и началась Вторая мировая война. И лагеря уничтожения – в том числе Аушвиц – гитлеровцы разместили именно на территории Польши. И большинство евреев, погибших во время Холокоста, были польскими гражданами и жителями трех советских республик – Украины, Беларуси и Литвы.

      Причем украинские евреи составляли здесь печальное большинство, а киевский Бабий яр стал таким же символом "Холокоста от пуль", как Аушвиц – символом лагерей смерти.

      Именно это обстоятельство, как и участие выходцев из Украины в освобождении концентрационного лагеря, и побуждало президента Зеленского настаивать на своем выступлении.

      Непротокольная мотивация президентов

      Кроме того, я не стал бы сбрасывать со счетов и личные мотивы. Жертвами Холокоста стали и родственники Владимира Зеленского, и родственники супруги Анджея Дуды. И родственники автора этого текста, что позволяет мне совершенно иначе посмотреть на непротокольную мотивацию обоих президентов. И вспомнить о том, что выжившие на территории Польши и Украины евреи обязаны своим спасением не только воинам, которые освобождали лагеря уничтожения, но и обычным полякам и украинцам, которые рисковали своими жизнями и жизнями своих родных.

      Достаточно просто прогуляться по территории Яд Вашем, чтобы увидеть, сколько здесь "польских" и "украинских" деревьев, посвященных праведникам.

      Не знаю, можно ли измерять память протоколом. Можно долго дискутировать о том, должен ли вообще выступать на церемонии в Израиле Путин – лидер страны, которая спустя десятилетия после краха Рейха вновь вернула войну в Европу. Но в чем я точно уверен – выступления президентов Польши и Украины, если бы мы их услышали, придали бы этой трагической церемонии куда больше человечности.

      А разве не ради этого мы вспоминаем о наших близких, обо всех жертвах истребления эпохи Второй Мировой войны?

      Источник: belsat.eu

      Важно! Польша была жертвой, а не виновником Второй мировой: ответ Европарламента Путину

      Годовщина смерти Эмилиано Сала: как разворачивались события
      сегодня
      9730
      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости политики История евреи Голокост Новости Израиля Анджей Дуда Владимир Путин Публикации Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:13 Главные новости 21 января: недовольная Новосад и новая должность экс-адвоката Януковича Бабикова
      Анастасія Зазуляк 72
      сегодня , 22:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 216
      сегодня , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      169
      сегодня , 21:41 Грета Тунберг VS Дональд Трамп: чем запомнился первый день Давоса
      Світлана Попова 114
      сегодня , 19:50 Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      Євгенія Мазур 1927
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук