Тот, кто говорит, что знает, как быстро закончить войну на Донбассе, врет или лукавит,– Вакарчук
Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выразил убеждение, что на сегодня Украина не имеет возможности быстро закончить войну на Донбассе. А тот политик, который утверждает обратное, "или врет, или лукавит".
Об этом Вакарчук написал на сайте "Украинской правды".
"Тот украинский политик, кандидат в президенты или общественный деятель, который заявляет, что знает, как быстро закончить войну на востоке Украины, или врет, или лукавит", – подчеркнул музыкант.
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Он также выразил мнение, что единственным способом остановить войну на Донбассе сегодня является признание своего проигрыша, а значит, потеря части независимости.
"Большая часть политической элиты России не признает самого факта существования Украины как полноценного независимого суверенного государства. Украину никогда не оставят в покое!" – отметил Вакарчук.
Музыкант отметил, что единственный способ для Украины выжить – это стать сильными.
Мы не можем остановить войну сегодня, но мы можем создать условия, при которых продолжать войну против нас будет бессмысленно. Можем свести агрессию со стороны врага к минимуму. Сильная, боеспособная армия, готовая к любому развитию событий в любой момент времени. Стабильный экономический рост. Высокая производительность труда и привлекательный инвестиционный климат. И, главное, четкие, понятные, предсказуемые правила, которые будут одинаковы для всех. И для домохозяйки, и для президента,
– объяснил Вакарчук.
К слову, в июне Святослав Вакарчук в очередной раз прокомментировал слухи о возможном его участии в выборах президента в 2019 году. Так, музыкант заявил, что ни одному его ответу все равно не поверят.