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Тот, кто говорит, что знает, как быстро закончить войну на Донбассе, врет или лукавит,– Вакарчук

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Вакарчук рассказал, как закончить войну на Донбассе
Вакарчук рассказал, как закончить войну на Донбассе / Фото из открытых источников

Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выразил убеждение, что на сегодня Украина не имеет возможности быстро закончить войну на Донбассе. А тот политик, который утверждает обратное, "или врет, или лукавит".

Об этом Вакарчук написал на сайте "Украинской правды".

"Тот украинский политик, кандидат в президенты или общественный деятель, который заявляет, что знает, как быстро закончить войну на востоке Украины, или врет, или лукавит", – подчеркнул музыкант.

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Он также выразил мнение, что единственным способом остановить войну на Донбассе сегодня является признание своего проигрыша, а значит, потеря части независимости.

"Большая часть политической элиты России не признает самого факта существования Украины как полноценного независимого суверенного государства. Украину никогда не оставят в покое!" – отметил Вакарчук.

Музыкант отметил, что единственный способ для Украины выжить – это стать сильными.

Мы не можем остановить войну сегодня, но мы можем создать условия, при которых продолжать войну против нас будет бессмысленно. Можем свести агрессию со стороны врага к минимуму. Сильная, боеспособная армия, готовая к любому развитию событий в любой момент времени. Стабильный экономический рост. Высокая производительность труда и привлекательный инвестиционный климат. И, главное, четкие, понятные, предсказуемые правила, которые будут одинаковы для всех. И для домохозяйки, и для президента,
– объяснил Вакарчук.

К слову, в июне Святослав Вакарчук в очередной раз прокомментировал слухи о возможном его участии в выборах президента в 2019 году. Так, музыкант заявил, что ни одному его ответу все равно не поверят.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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