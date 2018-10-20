Total black: Меган Маркл продемонстрировала стильный наряд в Сиднее

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая ожидает появление первенца, на пятый день официального тура герцогов Сассекских по Австралии и Океании посетила мемориал АНЗАК в Сиднее.

Мемориал АНЗАК – главный памятник в Сиднее, который является напоминанием о жутких событиях Первой мировой войны, которые унесли жизни 60 тысяч людей в 1914-1918 годах.

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Принц Гарри, который не мог сдержать эмоций во время церемонии, и Меган Маркл возложили венок к мемориалу. В цветы была вложена записка, которую герцог и герцогиня написали от руки: "В память о тех, кто заплатил самую высокую жертву, и в знак признания мужчин и женщин, на теле которых остались шрамы".

Меган Маркл и принц Гарри возложили венок к мемориалу АНЗАК / Getty

Известно, что в 1934 году в день открытия мемориальной доски АНЗАК такую же записку оставил здесь двоюродный дед Гарри – принц Генри, герцог Глостерский.

Записка Меган Маркл и принца Гарри

Для выхода принц Гарри одел военную форму Blues & Royals. В свою очередь, Меган Маркл выбрала соответствующее елегатное платье-миди от Emilia Wickstead и шляпу от Philip Treacy. Свой образ беременная герцогиня Сассекская дополнила черными туфлями на каблуках и клатчем такого же тона.



​Меган Маркл / Getty



​Меган Маркл / Getty



​Меган Маркл / Getty



​Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty

Напомним, что чета принца Гарри и Меган Маркл сейчас находится с официальным визитом в Австралии. Герцоги Сассекские посетят около 80 мероприятий в течение 16-ти дней. В первый день прибытия пары в Астралию, 15 октября, стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ожидают появление первенца. Согласно официальному сообщению Кенсингтонского дворца, малыш появится на свет весной 2019 года. По подсчетам британских экспертов, Меган сейчас находится на 3-4 месяце беременности.