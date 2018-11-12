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      Total pink: Кьяра Ферраньи очаровала сеть ярким нарядом – фото

      79 Читати новину українською
      Кьяра Ферраньи
      Кьяра Ферраньи / Instagram

      Популярная блогерша и дизайнер Кьяра Ферраньи, которая является трендсеттером, рассказывает поклонникам в социальных сетях о том, что надевает каждый день.

      Так, на днях Кьяра продемонстрировала оригинальный образ и опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

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      Ферраньи прилетела в китайский город Шанхай и показала поклонникам наряд насыщенного розового цвета: теплый свитер в сочетании с латексными брюками выглядит интересно и ярко.

      Свой выход итальянская звезда дополнила макияжем также в розовых цветах и ​​собранной прической.

      "Розовый с розовым в Шанхае", – отметила Кьяра в подписи к фото.

      К'яра Ферраньї
      Кьяра Ферраньи / Instagram

      Поклонники остались в восторге после публикации нового снимка Ферраньи. "Этот цвет действительно тебе подходит и макияж в тему", "Ты выглядишь великолепно во всем", – пишут пользователи в сети.


      Кьяра Ферраньи / Instagram-сторіз

      Кто такая Кь​яра Ферраньи?
      Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также один из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

      Муж 31-летней итальянки рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия. Вместе пара воспитывает сына Леоне.

      Теги: Мода LifeStyle
      Источник: 24 канал
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