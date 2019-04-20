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      Ольга Черненко

      Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"

      290
      Какие действия в "ЛНР" считают предательскими и чем это грозит?
      Какие действия в "ЛНР" считают предательскими и чем это грозит? / Фото из открытых источников

      Что нельзя делать в "ЛНР" ни при каких обстоятельствах.

      Ты можешь смотреть дома порнографию и выкладывать в интернете фото в бикини. Ты волен критиковать власть и политику, сетовать в транспорте на никудышную пенсию и вспоминать былое, ты можешь ходить в Станицу и топать назад, но не дай Боже тебе сфотографировать невзначай "военный" объект – для себя, для коллекции, для друзей или случайно. Не дай Боже тебе быть задержанным за сбором информации о кадровом составе "военного" подразделения или "министерства". Поверьте, никакой из доводов не сработает в этих случаях.

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      Ни случайно, ни для друзей, ни по какой-то еще нелепой причине временного душевного помешательства. И малейшая зацепка при невзрачной внешности пришьет прицепом шпионажу и измену Родине. Это от 15 лет. Это лагерь. Это обязательное раскаяние на камеру и трансляция этой части допроса в вечерних новостях. Это статья без права апелляции. Только прилюдное раскаяние, чтобы другим было неповадно.

      Можно ходить в Станицу Луганскую, пересекать линию разграничения, иметь друзей в социальных сетях любого политического окраса, но фото на том же старом мосту может стать роковым. И здесь как карта ляжет. Если подбежавшим "военным" покажется, что вы делали это с целью передачи на украинскую сторону, можете начинать молиться всем богам. Если вам удастся упасть в ноги, сослыть простачком и разжалобить слезами, вам может повезти. Но это будет скорее исключением...

      Знаете, что будет дальше? У вас вырвут из рук телефон, проверят все записи и уведут. И начнется вереница допросов – с какой целью, для чего, почему. Только приправьте все это огромным страхом – на вас будут кричать, вам будут угрожать и вас будут запугивать. Вы можете быть сто раз выдержанным человеком со знанием законов и юридических тонкостей. В том месте все ваши знания не сыграют никакой роли. К вам подбежит казачок в папахе. Так, будто он возник из-под земли. Он вырвет у вас телефон и начнет орать на вас, не выбирая слов. И испуг, неожиданность, крик, угрозы и оскорбления будут как пощечина. Успеет мелькнуть мысль, что за вами наблюдали, пока вы об этом даже не подозревали. Но агрессия в ваш адрес будет такой огромной и такой далекой от какой-то корректности, что все ваши представления о своих правах рассыплются прахом. Какие там права человека, какие там соблюдения законов. О чем вы. У человека с видео регистратором в машине могут вырвать записывающее устройство только потому, что оно включено, как всегда. Но это всего лишь какой-то видео регистратор, а то – жизнь человека и его напрочь перечеркнутое будущее.

      Чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах:

      1. Фотографировать или снимать все объекты, относящиеся к "военной" инфраструктуре.

      2. Предлагать деньги и прочие ценности за списки сотрудников "военных" структур.

      3. Расспрашивать о руководителях подразделений и структуре "военных" объектов.

      4. Вести пространные разговоры о том, какие объекты поменяли не только собственников, но и характер деятельности после 2014 года, став "военными" объектами.

      5. Хранить дома украинскую литературу вкупе с критикой местной "власти".

      6. Расклеивать или раздавать буклеты с критикой местной "власти".

      7. Иметь радикальные политические взгляды – идущие вразрез с местными настроениями.

      8. Фотографировать людей в форме.

      9. Критиковать местную "власть" или Россию на своей страничке в социальных сетях.

      10. Носить или выкладывать в социальных сетях фотографии с украинской символикой.

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      blog_ava
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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Публикации Новости Луганска Терроризм
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