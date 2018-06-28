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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Тотальное несоблюдение договоренностей: МИД Украины отреагировал на отказ во встрече с Сенцовым

34 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / politeka.net

МИД Украины призвал Россию разрешить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой встретиться с украинскими политзаключенными.

Об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

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Как известно, украинский омбудсмен Людмила Денисова сейчас находится в российском городе Лабытнанги, где в колонии держат украинского режиссера Олега Сенцова.

РФ продолжает свои политические игры. Цена – человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Денисовой к украинским политзаключенным,
– написала пресс-секретарь.

Также эту ситуацию она назвала "тотальным несоблюдением РФ договоренностей о допуске омбудсмена Украины к Сенцову, который голодает с 14.05".

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова не может быть допущена в рамках консульских конвенций к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, потому что не является гражданкой России.

Теги: Новости политики Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Украина – Россия МИД Украины
Источник: 24 канал
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