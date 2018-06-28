Тотальное несоблюдение договоренностей: МИД Украины отреагировал на отказ во встрече с Сенцовым
МИД Украины призвал Россию разрешить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой встретиться с украинскими политзаключенными.
Об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.
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Как известно, украинский омбудсмен Людмила Денисова сейчас находится в российском городе Лабытнанги, где в колонии держат украинского режиссера Олега Сенцова.
РФ продолжает свои политические игры. Цена – человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Денисовой к украинским политзаключенным,
– написала пресс-секретарь.
Также эту ситуацию она назвала "тотальным несоблюдением РФ договоренностей о допуске омбудсмена Украины к Сенцову, который голодает с 14.05".
Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова не может быть допущена в рамках консульских конвенций к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, потому что не является гражданкой России.