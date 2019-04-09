20:09
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее

      35 Читати новину українською
      Бедные и богатые украинцы
      Бедные и богатые украинцы / Фото из открытых источников

      В предвыборный период политики особенно сильно начинают жалеть "обнищавших украинцев". Из всех медиа звучат их отчаянные призывы-обещания повысить благосостояние народа. Журналисты 24 канала решили поинтересоваться цифрами – действительно все так плохо, и насколько.

      Что мы считали

      Информацию о самооценке украинских семей собственной обеспеченности мы взяли в Госстате.

      Самооцінка доходів українців

      Читайте также: В 2018 году украинские компании повысили зарплаты на 15-20%, среди лидеров большой бизнес

      Узнали также, как изменилось количество наименее обеспеченных украинцев – чьи доходы меньше прожиточного минимума.

      Доходи нижче прожиткового мінімуму

      Также сравнили недостачу, которую испытывают украинцы, с такими же нехватками у европейцев (да-да, они чувствуют недостачу).

      На що не вистачає європейцям

      Еще мы поинтересовались – сколько авто покупали украинцы (по данным Ассоциации "Укравтопром").

      Скільки нових авто купили в Україні

      Также узнали – как изменились туристические потоки украинцев (тоже по данным Госстата).

      Скільки українців їздили за кордон

      Да, Украина – одна из беднейших стран Европы. Но продолжаем ли мы беднеть – выводы на основе цифр делайте сами.

      Читайте также: Почему люди считают, что в Украине стало хуже жить

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня
      17402
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Инфографика Статистика Деньги Публикации
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      сегодня , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 32
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      сегодня , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 216
      Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      сегодня , 18:00 Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      1091
      Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      сегодня , 17:05 Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      Сергій Стельмах 739
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 16:00 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 17400
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      "Пересекающим на евробляхах" значительно упростят жизнь
       22 августа 2018 , 14:50
      BMW 3 Серии и другие баварцы, с которыми можно поговорить
       3 октября 2018 , 14:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук