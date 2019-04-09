Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
В предвыборный период политики особенно сильно начинают жалеть "обнищавших украинцев". Из всех медиа звучат их отчаянные призывы-обещания повысить благосостояние народа. Журналисты 24 канала решили поинтересоваться цифрами – действительно все так плохо, и насколько.
Что мы считали
Информацию о самооценке украинских семей собственной обеспеченности мы взяли в Госстате.
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Узнали также, как изменилось количество наименее обеспеченных украинцев – чьи доходы меньше прожиточного минимума.
Также сравнили недостачу, которую испытывают украинцы, с такими же нехватками у европейцев (да-да, они чувствуют недостачу).
Еще мы поинтересовались – сколько авто покупали украинцы (по данным Ассоциации "Укравтопром").
Также узнали – как изменились туристические потоки украинцев (тоже по данным Госстата).
Да, Украина – одна из беднейших стран Европы. Но продолжаем ли мы беднеть – выводы на основе цифр делайте сами.
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