Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее

В предвыборный период политики особенно сильно начинают жалеть "обнищавших украинцев". Из всех медиа звучат их отчаянные призывы-обещания повысить благосостояние народа. Журналисты 24 канала решили поинтересоваться цифрами – действительно все так плохо, и насколько.

Что мы считали

Информацию о самооценке украинских семей собственной обеспеченности мы взяли в Госстате.

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Узнали также, как изменилось количество наименее обеспеченных украинцев – чьи доходы меньше прожиточного минимума.

Также сравнили недостачу, которую испытывают украинцы, с такими же нехватками у европейцев (да-да, они чувствуют недостачу).

Еще мы поинтересовались – сколько авто покупали украинцы (по данным Ассоциации "Укравтопром").

Также узнали – как изменились туристические потоки украинцев (тоже по данным Госстата).

Да, Украина – одна из беднейших стран Европы. Но продолжаем ли мы беднеть – выводы на основе цифр делайте сами.

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