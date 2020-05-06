Тотальный контроль террором и подрывная деятельность – все о Корпусе стражей Исламской Революции

Корпус стражей Исламской Революции появился в Иране после масштабных протестов в 1979 году, которые известны миру под названием Исламская Революция. Тогдашнего шаха Пахлеви сбросили и на его место пришел Рухолла Хомейни, с которого и начинается история КСИР – уникального формирования, которое, де-факто, сегодня контролирует весь Иран.

Катастрофа МАУ в Иране

8 января 2020 года, Иран. С Тегеранского аэропорта в небо поднимается Боинг 737 украиских авиалиний МАУ. Вместе с экипажем – на его борту 176 человек. Еще никто из них не догадывается, что в Киев они так и не попадут. Спустя 3 минуты все погибнут. Улетев всего на 15 километров от аэропорта, иранские силы ПВО выпустили по лайнеру 2 ракеты. Системы "ТОР-М1" российского производства, к сожалению, попали в цель. Боинг разбился. Это стало крупнейшей катастрофой по количеству погибших за всю историю украинской авиации.

Детали Катастрофа МАУ в Иране: главное о трагедии

Сначала в Иране ответственность на себя брать не хотели. Мол, трагедия произошла из-за технической неисправности самолета. Но из-за постоянного давления и расследования виновных таки нашли – Корпус стражей Исламской Революции (КСИР). Это именно их люди и средства ПВО увидели в украинском Боинге "крылатую ракету", и по официальной версии Ирана, это именно их "человеческая ошибка" стала причиной авиакатастрофы.

Сбитие самолета МАУ в Иране / Фото Getty Images

Подробнее о сбитии самолета МАУ в Иране – читайте здесь.

Кто они – Корпус стражей Исламской Революции

КСИР появился в Иране после масштабных протестов в 1979 году, которые известны миру под названием Исламская Революция. Тогдашнего шаха Пахлеви сбросили и на его место пришел Рухолла Хомейни, с которого и начинается история КСИР – уникального формирования, которое, де-факто, сегодня контролирует весь Иран.

Закон Ирана определяет КСИР как "Институт, которым командует Верховный лидер, целью которого является защита Исламской революции Ирана и его достижений. КСИР будет распространять идеи Исламской революции за пределами страны и оказывать помощь армии в защите независимости, территориальной целостности и исламского республиканского строя".

До Исламской революции шах Пахлеви имел свою спецслужбу (SAVAK). Агенты контролировали людей и настроения общества путем террора. О них мы вам уже рассказывали в предыдущих программах.

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После его побега уже новый лидер страны аятолла Рухолла Хомейни создал свое ведомство – КСИР. Сначала это были революционные ячейки, которые поддерживали радикальное исламское движение. Хомейни организовал их в одну силу, которая должна была стать вспомогательным крылом вооруженных сил Ирана. Но на деле КСИР превратились в стражей, которые пресекали любые проявления неуважения к исламу. То есть их главной задачей стал контроль за тем, чтобы западная культура и идеология – не просачивались в Иран.



Рухолла Мусави Хомейни / Фото: gazeta-shqip

"Корпус Стражей Исламской Революции был создан для сохранения порядков революции. Чтобы Соединенные Штаты не смогли организовать контрпереворота или переворота. Ведь Исламская революция в те времена была очень популярной. Ее поддержали очень многие молодые люди", – рассказал один из исследователей Ирана.

Все члены КСИР работали на волонтерских началах. Еще переполненные духом революции, молодые члены нового ведомства были уверены, что отдают должное Родине. Внутри страны по приказу Верховного лидера Хомейни они душили любые проявления оппозиции или инакомыслия. Иранский лидер начал вкладывать в них деньги, понемногу превращая их в мощное воинское формирование. Меньше, чем за 10 лет оно станет более мощным и прогрессивным, чем сами вооруженные силы страны.

Конечно, они были созданы для защиты Хомени. Они думали, что бывшие агенты шаха доберутся до их лидера и убьют. Вне этого, они стали параллельным крылом иранской армии, все больше набираясь сил,

– пояснил журналист Бабак Ектафар.

КСИР / Скриншоты

Война с Ираком

22 сентября 1980 год, Персидский залив. Ирак вторгся в Иран. Ирано-иракскую границу залило кровью. Лидер Ирака Саддам Хусейн имел территориальные претензии к соседу. Но за ширмой на самом деле стояло желание получить контроль над нефтяными месторождениями страны. В Тегеране это понимали и мгновенно отправили на защиту регулярную армию. Вместе с ними отправились и подразделения КСИР. Война с Ираком стала ключевым фактором их развития и успеха.

"Они пошли на войну мотивированными. И были намного лучше, чем иранская регулярная армия. Вместе с военными им удалось выбить Саддама Хусейна со своей территории", – подчеркнул исследователь Ирана.

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КСИР держали оборону на границе, постоянно получали новое вооружение и финансировали подпольные группировки внутри Ирака, которые вели дестабилизационную работу в тылу. Война с Ираком продолжалась долгих 8 лет. За это время Иран нажил себе немало врагов в регионе. Каждый хотел лакомый кусок. Особенно Саудовская Аравия, которая считала Тегеран своим главным врагом. Чтобы уберечься от возможных нападений, КСИР создал практически в каждой стране Ближнего Востока подпольные группировки.

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Финансирование КСИР

КСИР хорошо себя зарекомендовали во время войны с Ираком. Иранский Верховный лидер понял, что в таких, как они, нужно инвестировать и развивать. Корпус Стражей держал в своем распоряжении собственную армию, флот, воздушные силы и даже – руководил ракетными исследованиями Ирана. А кроме того, у них была разведка и мощное вооружение самых разнообразных видов.

Иран тратил на их содержание 2/3 своего оборонного бюджета. На КСИР в 80-х работало больше 125 тысяч человек. Среди членов были люди самых разных профессий. Даже отдел пропаганды, который выпускал около 10 журналов на разных языках. Их распространяли на соседние страны, где освещали преимущества Исламской революции во всей красе. Добрались даже до радио, где иранцам 24/7 в головы вбивали идею исламского фундаментализма.

После войны Корпус Стражей Исламской Революции имел деньги и возможности для того, чтобы менять страну. Они занимались практически всеми процессами в Иране. Начиная от банального строительства дорог. Правительство страны постоянно подбрасывало им различные контракты, чтобы укрепить позиции КСИР,

– отметил журналист Бабак Ектафар.

Басидж и контроль внутри страны

Кроме пропаганды и армии, КСИР держит на контроле Басидж. Это лояльные к правительству люди, которые скорее выступают как ополчение. Их создали для контроля внутри страны. Члены Басидж душат любые восстания, оппозиционеров или диссидентов. Выполняют роль полицейских. Их обучают в специальных лагерях, разбросанных по стране. Всего в таком ополчении насчитывается более 5 миллионов человек. Из них десятки тысяч закаленных бойцов, готовых присоединиться к рядам КСИР – своего рода резервный запас.

Басидж / Скриншоты

"КСИР используют Басидж для подставных пропагандистских событий в поддержку режима. Например, когда Верховный лидер призывает к митингу против западных стран, Басидж первые появляются на месте происшествия. Они поощряют других или даже заставляют их участвовать", – пишет Radio Farda.

Кудс и подрывная деятельность за рубежом

Все, что касается контроля внутри страны – дело рук Басидж. А вот для подрывной деятельности за рубежом КСИР имеет отдельный отдел. Он называется Кудс. Хомейни создал его для распространения Исламской революции на Ближнем Востоке. Некоторые исследователи считают, что Ирак, опасаясь революции в своей стране, и начал войну против соседа. Именно Кудс участвовали в той войне и именно они поддерживают шиитские организации и партии не только на Ближнем Востоке, а во всем мире.

Соединенные Штаты Америки официально признают Корпус Стражей Исламской Революции и их подразделение "Кудс" – террористическими организациями. Впервые в истории Америки Вашингтон официально признает военное подразделение другой страны террористами,

– заявил Государственный секретарь США Майк Помпео.

Кудс / Скриншоты

Штаты признали их террористами только в 2019 году. В целом враждебно их воспринимают в таких странах как Израиль, Саудовская Аравия, Канада и Бахрейн. Для политического руководства Ирана Кудс важны тем, что с их помощью они вступают в бой практически против всех стран на Ближнем Востоке, не втягивая в это официальный Тегеран. Белому дому такая игра не по душе. Ведь пока они воюют, например, в Сирии против режима Башара Асада, Кудс вставляют американцам палки в колеса и являются мощным оружием в руках сирийского диктатора. Понемногу устраивая дестабилизационную работу в других странах, Иран спокойно продолжает существовать и распространять идею Исламской Революции в своем регионе.

КСИР уже неоднократно доказывали политической верхушке Ирана свою компетентность и способность реагировать на любую ситуацию. Дошло даже до того, что политические лидеры прикрывают их деятельность и помогают даже пробиться в политическую сферу страны,

– рассказал журналист Бабак Ектафар.

Хезболла

В 1982 году Израиль зашел на территорию Ливана. Сопротивление оказывали мелкие шиитские ячейки. Хомейни использовал это в свою пользу. Он посылал им оружие, деньги и военную поддержку. Отправленные туда отряды Кудс сформировали из маленьких группировок одну. Но нереально мощную. Так появилась шиитская парамилитарная исламистская организация, а позже и партия – Хезболла. Во многих странах, как и сам КСИР, Хезболлу тоже считают террористами. Кудс предоставляли и предоставляют им деньги, оружие и поддерживают их политический курс.

КСИР поддерживал и продолжает поддерживать такие террористические организации как Хезболла, пакистанские джихадисты, ХАМАС и многих других. Соединенные Штаты уже давно признали всех их террористическими группировками,

– отметил Государственный секретарь США Майк Помпео.

Держа на своем контроле террористические группировки разных стран, КСИР может проворачивать практически любые подрывные операции. Для этого во многих таких странах, да и в самом Иране, созданы специальные учебные полигоны, где КСИР и Кудс тренируют будущих солдат и террористов. Финансируют они это все из собственного бюджета. Преимущественно тактика обучения одна – партизанский бой.



Обучение на полигонах / Скриншот

Такие базы и полигоны стали появляться в разных странах: Йемене, Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане, Пакистане, Бахрейне и еще во многих других. Их количество постоянно увеличивается. Кудс объединяют вокруг себя все больше шиитских группировок, готовых вступить в бой в любой точке, в любой момент.

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