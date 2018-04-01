Тотовицкий забил 2 гола в ворота Динамо
Киевское Динамо не зря боялось ехать в Мариуполь. Местная команда дала настоящий бой вице-чемпиону в 25 туре УПЛ. Более того счет открыл именно Мариуполь.
Киевляне правда во 2 тайме проснулись. Беседин, Шапаренко и Цыганков перевернули все с ног на голову. Однако хозяева рук не опустили – Тотовицкий оформил дубль и обеспечил гостям напряженную концовку встречи – 2:3.
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Шахтер между тем куда спокойнее справился с Зарей – 3:0, еще один матч в чемпионской группе завершился безголевой ничьей Ворсклы и Вереса. В группе на выбывание голами не порадовали Сталь с Олимпиком и Заря с Александрией.
Карпаты разобрались с Черноморцем – 3:1. Шахтер продолжает опережать Динамо на 6 очков. На третью позицию по итогам тура поднялась Ворскла. Заря уступает полтавчанам лишь 1 баллом. 33 у Вереса и Мариуполя.
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