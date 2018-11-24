Топ-матчем выходных в английском чемпионате станет встреча двух команд из Лондона – "Тоттенхэм" будет принимать "Челси".

Поклонники футбола в Украине смогут посмотреть этот матч как по телевидению, так и онлайн. Трансляцию матча будет осуществлять телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 19:25.

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Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Челси" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Челси" состоится в субботу, 24 ноября. Начало встречи в 19:30.