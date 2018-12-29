"Тоттенхэм" дома неожиданно уступил "Вулверхэмптону", побеждая по ходу матча

"Тоттенхэм" в матче 20-го тура АПЛ принимал "Вулверхэмптон" и уступил 1: 3. Теперь "шпоры" рискуют опуститься на 3 место по итогам тура.

Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:3

Голы: Кейн, 22 – Боли, 72, Хименес, 83, Коста, 87

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Хозяева открыли счет на 22-й минуте, это сделал лидер "Тоттенхэма" Гарри Кейн. "Шпоры" были близки ко второму взятию ворот, однако, в концовке второго тайма, когда ничего не предвещало беды, "Вулверхэмптон" начал забивать.

Три мяча гостей на 72-й, 84-й и 87-й минутах похоронили надежды хозяев на любые очки в этом поединке.

После этого поединка "Тоттенхэм" продолжает занимать 2 место в турнирной таблице АПЛ. У лондонцев 45 очков и они отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 6 очков. "Вулверхэмптон" вышел на 7 место, имея в активе 29 очков.

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