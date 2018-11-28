Матч между английским "Тоттенхэмом" и итальянским "Интером" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов можно будет посмотреть на украинском телевидении.

Показ матчей Лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на этих телеканалах и будет показано противостояние "Тоттенхэм" – "Интер".

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Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Интер" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступный становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

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Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Интер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.