В среду, 28 ноября, английский "Тоттенхэм" примет на своем поле итальянский "Интер". Это будет матч пятого тура Лиги чемпионов.

"Тоттенхэм" неудачно начал Лигу чемпионов, чем осложнил себе задачу выйти из группы. "Шпорам" необходимо побеждать "Интер" с разницей в два мяча и впоследствии обыгрывать "Барселону", чтобы квалифицироваться в плей-офф. Сейчас букмекеры верят только в локальный успех лондонцев. PariMatch дает на победу англичан коэффициент – 1.67. Такой же коэффициент у William hill. "Фаворит спорт" оценил шансы на успех команды Маурисио Почеттино – 1.70.

Читайте также: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 27 ноября

Шансы "Интера", который не прочь сыграть вничью, значительно меньше. "Фаворит спорт" и William hill дают на победу подопечных Лучано Спаллетти коэффициент 5.00. Еще меньше верит в успех "нерадзурри" PariMatch. Эта букмекерская контора дает на победу гостей из Милана коэффициент 5.20.

Читайте также: ПСЖ – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры не верят в то, что игра может завершиться мировой, которая так нужна итальянцам. Вероятность ничьей William hill оценивает коэффициентом 4.00. "Фаворит спорт" дает на ничью коэффициент 3.95. В PariMatch такое завершение матча оценили коэффициентом 4.10.

Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Интер" состоится в среду, 28 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 канала.