10:38
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Тоттенхэм – Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

      10 Читати новину українською
      Тоттенхэм – Интер прогноз букмекеров
      Тоттенхэм – Интер прогноз букмекеров

      В среду, 28 ноября, английский "Тоттенхэм" примет на своем поле итальянский "Интер". Это будет матч пятого тура Лиги чемпионов.

      "Тоттенхэм" неудачно начал Лигу чемпионов, чем осложнил себе задачу выйти из группы. "Шпорам" необходимо побеждать "Интер" с разницей в два мяча и впоследствии обыгрывать "Барселону", чтобы квалифицироваться в плей-офф. Сейчас букмекеры верят только в локальный успех лондонцев. PariMatch дает на победу англичан коэффициент – 1.67. Такой же коэффициент у William hill. "Фаворит спорт" оценил шансы на успех команды Маурисио Почеттино – 1.70.

      Читайте также: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 27 ноября

      Шансы "Интера", который не прочь сыграть вничью, значительно меньше. "Фаворит спорт" и William hill дают на победу подопечных Лучано Спаллетти коэффициент 5.00. Еще меньше верит в успех "нерадзурри" PariMatch. Эта букмекерская контора дает на победу гостей из Милана коэффициент 5.20.

      Читайте также: ПСЖ – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

      Букмекеры не верят в то, что игра может завершиться мировой, которая так нужна итальянцам. Вероятность ничьей William hill оценивает коэффициентом 4.00. "Фаворит спорт" дает на ничью коэффициент 3.95. В PariMatch такое завершение матча оценили коэффициентом 4.10.

      Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Интер" состоится в среду, 28 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 канала.

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 6174
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 2473
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      122200
      Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      27 ноября , 19:00 Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      3048
      Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      27 ноября , 17:01 Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      6780
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Свитолина не справилась с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович
       28 августа 2012 , 23:42
      Теннис: Новак Джокович пробился в десятый в сезоне финал
       13 октября 2012 , 15:45
      "Ливерпуль" и "Зенит" вылетают. 6 тур ЛЧ. ВИДЕО
       10 декабря 2014 , 00:02
      На матче Украина - Испания российский канал показал Крым украинским (ФОТО)
       13 октября 2015 , 11:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук