Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

"Тоттенхэм" в рамках 22 тура английской Премьер-лиги дома сыграет с "Манчестер Юнайтед". В Украине матч можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" покажут по телеканалу "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 18:25. Сама игра начнется в 18:30.

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Смотреть онлайн "Тоттенхэм" – МЮ можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" выиграл последние четыре матча в чемпионате после назначения Оле-Гунара Сульшера главным тренером команды (еще один матч МЮ выиграл в Кубке Англии). Однако команда до сих пор находится вне зоны Лиги чемпионов – на шестой позиции. Зато "Тоттенхэм" на третьем месте в чемпионате. В случае победы над МЮ и "Манчестер Сити" в игре против "Вулверхэмптона" в понедельник, 14 января, именно "шпоры" выйдут на второе место.

К слову, первым матч между этими командами на "Олд Траффорд" закончился разгромом – "Тоттенхэм" победил 3:0.