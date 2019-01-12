Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 13 января, "Тоттенхэм" на домашнем поле будет принимать "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 22 тура английской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

После того, как "Манчестер Юнайтед" возглавил Оле-Гуннар Сульшер, манкунианцы в чемпионате выдали четырехматчевую победную серию. Кроме того, "красные дьяволы" победой завершили поединок Кубка Англии против "Рединга" (2:0). Но противостояние с "Тоттенхэмом", что находится на третьей строчке в турнирной таблице, станет настоящей проверкой боеспособности команды норвежского специалиста. В первом круге "шпоры" на "Олд Траффорд" разгромили оппонентов со счетом 3:0.

Читайте также: Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Коноплянки, – СМИ

В William Hill оценили победу "Тоттенхэма" коэффициентом 2,10. На то, что "Манчестер Юнайтед" победит на чужом поле, их эксперты выставили показатель 3,50. Ничья в этом матче имеет аналогичный показатель – 3,50.

Похожие показатели выставили и в PariMatch. На то, что победят хозяева поля, у них коэффициент 2,10. Победа "МЮ" оценена в 3,45. Ничья имеет самое высокое значение – 3,70.

Самый высокий коэффициент на победу "Тоттенхэма" дает Marathon bet – 2,14. При этом, победа "Манчестер Юнайтед" тоже имеет самое высокое значение 3,58, а ничья – 3,62.

Напомним, что матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 13 января в 18:30 по Киеву.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram