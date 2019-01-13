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      Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: видео гола

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      Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: видео голов
      Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: обзор матча

      В матче между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" в Лондоне на стадионе "Уэмбли" зрители в первом тайме увидели лишь один забитый гол.

      В конце тайма отличился Решфорд. Нападающий воспользовался пасом от Погба после ошибки защитника "Тоттенхэма" Триппьера.

      Читайте также: Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

       

      Стоит отметить, что до этого "Тоттенхэм" забил. Но судья не засчитал взятие ворот, ведь Кейн в момент атаки находился в положении вне игры.

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      Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 Канал
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