Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч

Матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в понедельник, 29 октября, станет одним из центральных в 10-м туре АПЛ. Просмотреть его в Украине можно будет онлайн и по телевизору.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55. Сама игра начнется в 22:00.

Также смотреть игру "Тоттенхэм" – "МанСити" онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что для доступа к трансляции следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр видео матчей на сайте платный – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или же 69 гривен за месячный абонемент.

Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" состоится в понедельник, 29 октября. Начало матча в 22:00. Перед матчем "МанСити" занимает третью строчку и отстает от лидера "Ливерпуля" на три очка. "Тоттенхэм" идет на пятой позиции. Отставание от "МанСити" составляет всего два очка. В случае победы, именно "шпоры" поднимутся на третье место.