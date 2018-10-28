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      Тоттенхэм – Манчестер сити: прогноз букмекеров

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      Тоттенхэм – Мансити прогноз букмекеров
      Тоттенхэм – Мансити прогноз букмекеров

      Центральным матчем 10-го тура чемпионата Англии станет матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Однако сама игра состоится не на выходных. Ее вынесли аж на понедельник, 29 октября.

      Несмотря на то, что матч состоится в Лондоне, откровенным фаворитом является именно "Манчестер Сити". Хотя команды в турнирной таблице разделяет всего два очка, и в случае "Тоттенхэма" "шпоры" выйдут на третью позицию, обойдя именно "Мансити".

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      В William Hill победа "Тоттенхэму" оценена в 4,40, в то время как на победу "Манчестер Сити" принимаются с коэффициентом 1,75. На ничью в матче коэффициент 4,00.

      Наибольший коэффициент на победу "Тоттенхэма" выставили в Marathon bet – аж 4,90. Хотя на "Мансити" почти без изменений – 1,74. Ничья – 4,10.

      Сразу две букмекерские конторы выставили коэффициент 1,72 на то, что в этом матче победят гости. Это PariMatch и "Фаворит спорт". Вот только в первом победа "Тоттенхэму" оценена в 4,80, а ничья в 4,10, в то время как вторые дали 4,75 и 4,00 соответственно.

      Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" состоится в понедельник, 29 октября. Начало матча в 22:00.

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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