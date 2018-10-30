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      "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Манчестер Сити": видеообзор матча

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      "Манчестер Сити" на выезде победил "Тоттенхэм"
      "Манчестер Сити" на выезде победил "Тоттенхэм"

      "Тоттенхэм" на своем поле минимально уступил "Манчестер Сити" в 10 туре АПЛ.

      Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1
      Гол:       Марез, 6

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      Подопечные Хосепа Гвардиолы забили решающий гол в дебюте игры – Рияд Марез завершил красивую комбинацию "горожан", расстреляв пустые ворота после передачи от Рахима Стерлинга.

      "Сити" мог удвоить преимущество, когда Давид Сильва оказался перед пустыми воротами, а "шпоры" могли сравнять счет, но Эрик Ламела промахнулся с выгодной позиции.

      Таким образом, "Манчестер Сити" удержал победу и вновь сравнялся по набранным очкам с "Ливерпулем".

      Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Сити

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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