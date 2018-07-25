Tour de France-2018. 17 экспериментальный этап выиграл Кинтана

15 июля состоялся 17-й этап многодневной велогонки Tour de France-2018. Победу одержал гонщик Movistar Найро Кинтана.

Этап был коротким и экспериментальным – 65 км. Велогонщики впервые стартовали в порядке позиций, которые занимали в генеральной классификации. Соревнования проходили на горном маршруте Баньер-де-Люшон – Сен-Лари-Сулан с набором высоты в 3100 м.

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Кинтана на последней горе высшей категории вместе с Рафалом Майкой убежал от группы генеральщиков и быстро догнал промежуточного лидера Танела Кангерта. Колумбийцу оставалось сбросить с колес уставших попутчиков, с чем он без проблем справился. Дополнительным бонусом для Кинтаны стало перемещение на пятую строчку в общем зачете.

Томас Герайнт сохранил желтую майку лидера генеральной классификации. Его соотечественник и партнер по команде Крис Фрум со второй позиции опустился на третью. Его место занял голландец Том Дюмулен с Team Sunweb.