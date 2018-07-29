Tour de France-2018. Финальный этап соревнований выиграл Кристофф, в общем зачете победил Томас

29 июля состоялся последний этап веломногодневки Tour de France-2018, в котором гонщики финишировали на Елисейских полях.

Победу в финальном этапе одержал гонщик UAE-Team Emirates Александр Кристофф. Вторым стал немец Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), третьим – француз Арно Демар (Groupama-FDJ). Первые 70 участников финишировали с одинаковым временем.

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Победу в общем зачете одержал британец Герейнт Томас (Sky), вторым стал голландец Том Дюмулен (Sunweb), третьим – Кристофер Фрум (Sky).

Стоит отметить, что Фрум в шестой раз попал на подиум "Тура". Только на одном Tour de France, на котором гонщик участвовал, он не смог занять призовое место в итоговом зачете – в 2014 году Фрум сошел с гонки после 5 этапа.

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