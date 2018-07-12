Tour de France-2018. Мартин выиграл шестой горный этап

Шестой этап Tour de France-2018 ознаменовался первым горным финишем – на Мур де Бретань (2,2 км, средний градиент 6,9%).

Победу на этапе одержал ирландец Дэн Мартин из UAE Emirates. Он в упорной борьбе опередил Пьера Латура.

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Лидером генерального зачета остается Грег ван Авермат. После шестого этапа ближайшим преследователем бельгийца стал Герейнт Томас из Sky. В минуте от желтой майки находятся 11 гонщиков, включая Алехандро Вальверде и Ричи Порта.

На седьмом этапе участников Tour de France-2018 ждет 230-километровый этап с одной горой четвертой категории и финишным 500-метровым отрезком со средним градиентом в 3%, что делает фаворитом этапа спринтеров широкого профиля.