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Tour de France-2018. Последний горный этап выиграл Роглич

22 Читати новину українською
Роглич выиграл 19 этап Tour de France-2018
Роглич выиграл 19 этап Tour de France-2018

27 июля состоялся 19 этап многодневной велогонки Tour de France-2018. Гонщики проехали 200,5 км по горному маршруту Лурд – Ларенс.

Первым к финишу пришел словак Примож Роглич из команды Team Lotto NL-Jumbo. Желтую майку лидера же продолжает удерживать представитель Великобритании и Sky Герайнт Томас.

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Также обладатель желтой майки Герайнт Томас пересек финишную линию вторым и забрал 6 секунд бонификации. В общем зачете преимущество британца достигло 2 минут и 5 секунд, что дает повод с 90-процентной уверенностью говорить о том, что Томас приедет в Париж в лидерском наряде.

Отметим, что произошли изменения среди лидеров генеральной классификации. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) переместился с 3-го на 4-е место.

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Теги: Новости спорта велоспорт
Источник: 24 Канал
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