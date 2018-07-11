Tour de France-2018. Саган выиграл пятый этап

На веломногодневке Tour de France-2018 состоялся 5 этап. Словацкому велогонщику Петеру Сагану удалось выиграть.

Действующий чемпион мира первым пересек линию финиша в Кемпер, регион Бретань. Дистанцию в 204,5 км Саган преодолел за 4 часа 48 минут 06 секунд.

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На второй половине этапа пелотона предстояло преодолеть сразу 5 категорийных подъемов (два 4-й категории и три 3-й). Финишировать гонщикам также предстояло в горку. Такая развязка подходила спринтерам широкого профиля и мастерам горных рывков, пишет Xsport.

Саган преодолел все горы в первых рядах, а на финише занял очень грамотную позицию. Словак усидел на колесе у лидера общего зачета Грега ван Авермата (BMC), атаковав бельгийца из-за спины. На рывок Петера попытался ответить итальянский спринтер Сони Колбрелли (Bahrain-Merida), но обогнать его не смог. Саган одержал свою вторую победу на нынешнем Туре и 10-ю в карьере на "Большой Петле". Колбрелли стал вторым, тройку же замкнул Филипп Жильбер (QuickStep Floor).