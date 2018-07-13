Tour de France-2018. Седьмой этап выиграл Груневеген, Авермат сохраняет лидерство

Напомним, восьмой этап пройдет по маршруту Дре – Амьен, 14 июля, гонщики преодолеют 181 км.

В общем зачете лидерство держит Грег ван Авермат, но три гонщика проигрывают ему меньше 10 секунд.

Победу одержал голландец Дилан Груневеген, который финишным рывком победил "зубров" Фернандо Гавирию и Петера Сагана.

13 июля состоялся седьмой этап "Большой петли". Гонщики преодолели 231 км равнинного этапа между Фужером и Шартром.

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