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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Товарищ Бабченко о его "смерти": "Я из-за этой сволочи поседел во второй раз"

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Мацарский и Бабченко
Мацарский и Бабченко / Facebook-страница Мацарского

Украинский журналист Юрий Мацарский, который дружит с российским журналистом Аркадием Бабченко, рассказал, что жена последнего изначально знала, что убийство Бабченко было инсценировкой.

Об этом Мацарский сказал в комментарии изданию "Гордон".

"Я из-за этой сволочи поседел во второй раз. Как выяснилось, жена Бабченко знала, что его смерть была инсценировкой. Это та, которую мы до четырех утра утешали, кто пила валерьянку. То есть жена Бабченко сидела рядом с фейковым пятном крови на полу, все знала и держалась, чтобы ничего нам не рассказать. Более того, она еще и нас пыталась утешить", – рассказал Мацарский.

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В итоге она так и не призналась, что была в курсе и просто не могла открыться даже близким друзьям, чтобы не нарушить ход спецоперации. Надеюсь, в ближайшие часы я доберусь до этого мерзавца,
– в шутку отметил журналист.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.

Теги: журналисты Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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