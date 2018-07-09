Товарищеский матч: "Динамо" минимально обыграло румынский клуб

Киевское "Динамо" обыграло румынский клуб "Ботошани" (1:0) в контрольном поединке в рамках подготовки "бело-синих" к новому сезону.

Единственный гол за "Динамо" забил дебютант команды Артем Леднев на 4 минуте матча.

Однако, румыны на 62 минуте смогли сравнить счет – Михай Роман не реализовал пенальти в ворота киевлян.

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Тренировочный сбор динамовцев в Австрии продлится по 14 июля. Команда планирует провести еще две встречи. 13 июля киевский клуб сыграет контрольный матч, однако, соперник еще не определился. А 14 июня в Шваце "Динамо" сыграет из чешской "Викторией".

"Динамо" – "Ботошани" 1:0

Гол: Леднев, 4

"Динамо": Рудько, Михайличенко, Гуйе, Алибеков, Морозюк, Андриевский, Сидорчук, Леднев, Смирный, Шапаренко, Дегтярев