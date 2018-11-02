Товарищеский матч Украина – Турция может пройти не на "Днепр-Арене"

Товарищеский матч между сборными Украины и Турции могут перенести из Днепра в один из городов Турции.

Об этом сообщает FootballHub. При этом источник не сообщает о причинах возможного переноса.

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Дніпро може не дочекатись на збірну

За нашою інформацією, товариський матч Україна - Туреччина можуть перенести до турецького міста.

Ймовірність - 70% pic.twitter.com/5QCiKbcfHQ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 ноября 2018 г.

Отметим, что поединок состоится 20 ноября текущего года. Приезд "сине-желтых" в Днепр должен был стать первым с 2009 года.

Напомним, что сборная Украины 16 ноября в Трнаве проведет заключительный матч Лиги наций против Словакии. Команда Андрея Шевченко досрочно обеспечила себе повышение в элитный дивизион нового турнира под эгидой УЕФА.

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