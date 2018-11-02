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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Товарищеский матч Украина – Турция может пройти не на "Днепр-Арене"

      51 Читати новину українською
      Стадион "Днепр-Арена"
      Стадион "Днепр-Арена"

      Товарищеский матч между сборными Украины и Турции могут перенести из Днепра в один из городов Турции.

      Об этом сообщает FootballHub. При этом источник не сообщает о причинах возможного переноса.

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      Отметим, что поединок состоится 20 ноября текущего года. Приезд "сине-желтых" в Днепр должен был стать первым с 2009 года.

      Напомним, что сборная Украины 16 ноября в Трнаве проведет заключительный матч Лиги наций против Словакии. Команда Андрея Шевченко досрочно обеспечила себе повышение в элитный дивизион нового турнира под эгидой УЕФА.

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      Теги: Спорт Футбол Новости Днепра Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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