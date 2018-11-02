Товарищеский матч Украина – Турция может пройти не на "Днепр-Арене"
Товарищеский матч между сборными Украины и Турции могут перенести из Днепра в один из городов Турции.
Об этом сообщает FootballHub. При этом источник не сообщает о причинах возможного переноса.
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Отметим, что поединок состоится 20 ноября текущего года. Приезд "сине-желтых" в Днепр должен был стать первым с 2009 года.
Напомним, что сборная Украины 16 ноября в Трнаве проведет заключительный матч Лиги наций против Словакии. Команда Андрея Шевченко досрочно обеспечила себе повышение в элитный дивизион нового турнира под эгидой УЕФА.
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Источник: 24 Канал
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