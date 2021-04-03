Toyota преставила новий концепт Aygo Previewed By X Prologue. Третя генерація цієї моделі відрізняється яскравим дизайном. Автомобіль продаватиметься лише в Європі з 2022 року.

Це вже третя генерація Aygo. Вона стане субкомпактним кросовером. Автомобіль має оригінальну світлотехніку, у вигляді суцільної лінії, яка заходить аж під капот.

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Деталі про нову модель авто

Єдиною рисою, яка збереглася від її попередника, є скляні двері багажника. Задня частина кузова пофарбована в інший колір, ніж корма. Головною особливістю концепту став збільшений кліренс та великі колеса.

Toyota Aygo Previewed By X Prologue / Фото Motor1

Завдяки цьому хетчбек A-класу схожий на кросовер. Автомобіль оснастили заднім висувним кріпленням для велосипеда. В бокові дзеркала вмонтували екшн-камери. Однак через економію, складні гібридні приводи не встановлюватимуть.

Відеопрезентація нової моделі автомобіля: дивіться відео

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Відмовитись від автомобіля за 110 тисяч гривень

У Великобританії анонсували програму, яка передбачає зменшення кількості автомобілів на дорогах. За відмову від 5-річних дизельних та 15-річних бензинових автомобілів водіям компенсують 3 тисячі фунтів стерлінгів, а це приблизно 110 тисяч гривень. За одноразову субсидію британці зможуть, зокрема, придбати велосипед чи електроскутер.

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