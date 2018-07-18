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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы

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Топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
Топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы / 24 канал

За первую половину 2018 года в Украине на учет было поставлено 39,5 тысяч новых легковых автомобилей – на 7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Лидером предпочтений в 2018 году в Украине стала японская Toyota – 4893 единицы, то есть почти каждая восьмая новая машина, зарегистрированная в нашей стране за январь-июнь. На втором месте Renault – 3839 автомобилей. Совсем немного проигрывает французам Volkswagen – 3692 машины, причем по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень продаж машин этой немецкой марки вырос на 44%.

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В топ-10 также попали Skoda, Nissan, Hyundai, Audi, KIA, Ford и Mazda.Самые высокие темпы роста – у Audi, новых автомобилей этой марки украинцы приобрели на 84% больше, чем год назад.

Найпопулярніші авто в Україні
Самые популярные марки автомобилей в Украине

Самой популярной моделью в первом полугодии 2018 в Украине стал Renault Duster – 1450 новых автомобилей этой модели было поставлено на учет. Отметку в 1000 новых автомобилей преодолели еще 6 моделей – Toyota RAV-4, Audi A3, Volkswagen Golf, Toyota Camry, Hyundai Tucson и Renault Logan.

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найпопулярніші авто в Україні

Теги: Публикации Новости Украины Авто статистика
Источник: 24 Канал
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