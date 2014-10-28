11:03
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Toyota вновь обрела лидерство по продажам автомобилей в мире

      53 Читати новину українською
      Toyota
      Toyota / que.es

      Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. с 2012 года остается мировым лидером по количеству проданных автомобилей.

      Об этом свидетельствуют опубликованные данные по продажам концерна с января по сентябрь текущего года. С начала года Toyota реализовала по всему миру 7 млн ​​615 тыс. машин. Это на 2,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

      Второе место — у немецкой корпорации Volkswagen AG — 7 млн ​​540 тыс. проданных автомобилей, продажи компании выросли на 5%. На третьем месте оказался американский автогигант General Motors, реализовавший в январе-сентябре 7 млн ​​372 тыс. автомобилей, что на 2% больше, чем за тот же период 2013 года.

      Теги: Авто 24
      Источник: Прайм
      powered by lun.ua
      Новости за 28 октября 2014
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тыл Героя: чем живет семья главного десантника Украины
      сегодня , 11:01 Тыл Героя: чем живет семья главного десантника Украины
      1
      День достоинства и свободы: история Евромайдана и программа мероприятий в Украине
      сегодня , 08:37 День достоинства и свободы: история Евромайдана и программа мероприятий в Украине
      260
      "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори необхідні українським бійцям на Донбас
      сегодня , 11:00 "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори необхідні українським бійцям на Донбас
      Віталій Дейнега 2
      День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
      сегодня , 10:02 День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
      Юлія Михайлова 336
      Адаптація ветеранів війни: як повернути бійців до мирного життя
      сегодня , 10:01 Адаптація ветеранів війни: як повернути бійців до мирного життя
      Валерій Карпунцов 56
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      ВИНК создадут на базе "Укрнафты" и "Укртатнафты"
       30 марта 2011 , 18:10
      Акции "Западэнерго" оценили дешевле, чем предлагал ДТЭК
       10 января 2012 , 19:58
      НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны
       9 июля 2014 , 21:23
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук