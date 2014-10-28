Toyota вновь обрела лидерство по продажам автомобилей в мире

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. с 2012 года остается мировым лидером по количеству проданных автомобилей.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные по продажам концерна с января по сентябрь текущего года. С начала года Toyota реализовала по всему миру 7 млн ​​615 тыс. машин. Это на 2,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Второе место — у немецкой корпорации Volkswagen AG — 7 млн ​​540 тыс. проданных автомобилей, продажи компании выросли на 5%. На третьем месте оказался американский автогигант General Motors, реализовавший в январе-сентябре 7 млн ​​372 тыс. автомобилей, что на 2% больше, чем за тот же период 2013 года.