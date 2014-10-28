Toyota вновь обрела лидерство по продажам автомобилей в мире
Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. с 2012 года остается мировым лидером по количеству проданных автомобилей.
Об этом свидетельствуют опубликованные данные по продажам концерна с января по сентябрь текущего года. С начала года Toyota реализовала по всему миру 7 млн 615 тыс. машин. Это на 2,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Второе место — у немецкой корпорации Volkswagen AG — 7 млн 540 тыс. проданных автомобилей, продажи компании выросли на 5%. На третьем месте оказался американский автогигант General Motors, реализовавший в январе-сентябре 7 млн 372 тыс. автомобилей, что на 2% больше, чем за тот же период 2013 года.
Источник: Прайм
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто3 февраля 2012 , 12:39 226
"Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист18 декабря 2016 , 16:11 9
ВИНК создадут на базе "Укрнафты" и "Укртатнафты"30 марта 2011 , 18:10
Акции "Западэнерго" оценили дешевле, чем предлагал ДТЭК10 января 2012 , 19:58
НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны9 июля 2014 , 21:23
Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.10 июня 2014 , 15:14