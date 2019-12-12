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      ТПП не выполнила возложенных функций и не достигла ни одной из поставленных целей, – эксперт

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      Геннадий Чижиков / nk-online.tv

      Торгово-промышленная палата Украины фактически полностью провалили выполнение своей "Стратегии развития" до 2020 года.

      Несмотря на это ее руководитель Геннадий Чижиков все равно собирается повторно избираться на пост президента бизнес-ассоциации. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Алексей Якубин.

      "До конца этого года ТПП должна представить отчет за свою деятельность в 2019 году. Члены комиссии, конечно, расскажут о своих больших победах и достижениях, представят амбициозные планы на будущее. Но предполагаю, что все тактически будут молчать о провале выполнения стратегии развития палаты до 2020. А это, очевидно, является фактом, ибо указанные цели в этой стратегии не совпадают с тем, что мы имеем в реальности", – пишет эксперт.

      Он также добавил, что в стратегии развития ТПП до 2020 года прописана функция представительства интересов бизнеса на национальном и межрегиональном уровне, но ТПП не смогла реализовать эти функции в полной мере.

      "Заложенные национальными и международными экспертами цели и задачи остались по одну сторону дороги, а "ратная гвардия господина Чижикова" поскакала в другой... Они активно начали “открывать” Брюссели, Парижи, Лондоны, Вены, Сиднеи, Пекины, Пиренеи, страны Африканского континента... В том числе, приписывая частные поездки в счет бюджета палаты. (В некоторых случаях, есть такая информация, даже сувениры, и те были приобретены за общие средства). Но конкретных результатов в международном направлении так и не показали. Такой себе туризм за чужой счет. Вроде хорошо, но где результаты? Просто напомню, что на начало осени у нас отрицательное сальдо внешней торговли – более 4 миллиардов долларов. И оно увеличивается", – отметил политолог.

      Якубин подчеркнул, что кроме вышеуказанного функционала, у Торгово-промышленной палаты было еще несколько важных целей и задач, записанных в "Стратегии". В частности, это проведение системной политики и кампаний по защите интересов национального бизнеса и удержания роли самой мощной бизнес-ассоциации по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.

      "Но это вообще смешно. ТППУ не то что не стала самой влиятельной ассоциацией для МСБ, много отечественных бизнесменов вообще о ней не знают и впервые слышат. Так что можно уже вполне определенно говорить, что задача стать "самой мощной бизнес-организацией" руководства и лично Чижикова провалена. Но это, кстати, не мешает ему избираться на должность президента ТППУ на второй срок", – считает эксперт.

      Это, по его словам, только ключевые цели, которые были представлены только в первой статье "Стратегии развития ТПП" и являются невыполненными нынешним руководством бизнес-ассоциации.

      "То есть, они не сумели даже продвинуться по ключевым направлениям, не говоря уже о всех других. Возникают риторические вопросы: "должна ли общественность официально увидеть все эти "веселые картинки" господина Чижикова в отчете деятельности ассоциации в 2019, и как он собирается объяснить сообществу все эти свои "выдающиеся достижения?", – подытожил Якубин.

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      Теги: Новости Украины Бизнес
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