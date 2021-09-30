Традиционная проблема – фальстарт кампании, – председатель КИУ о выборах в Харькове

В Харькове 31 октября будут выбирать нового мэра, поэтому сейчас там в разгаре избирательный процесс. Однако традиционной проблемой при этом является фальстарт кампании.

Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире 24 канала. Он отметил, что КИУ проводит наблюдения не только в Харькове, но и во 2 других округах – на Черкасщине и Херсонщине.

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Кампания длится уже несколько месяцев

По словам Кошеля, на самом деле и в Харькове, и в 2 мажоритарных округах избирательная кампания длится уже несколько месяцев. Речь идет об использовании рекламы, спецвыпусков газет и раздаче агитационных материалов.

Кошель отметил, что это не является нарушением действующего законодательства, однако создает неравные возможности для кандидатов. Учитывая это, проблему надо решать на законодательном уровне.

Пока давать характеристику достаточно сложно, ведь мы можем оценивать только предвыборный процесс, поскольку сейчас идет регистрация кандидатов. Традиционная проблема – фальстарт кампании,

– заявил председатель КИУ.

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