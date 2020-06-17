В Белой Церкви Киевской области от удара током погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла на железнодорожном вокзале. Ребенок залез на крышу поезда и почти сразу его ударило током.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 16 июня в 14:45 поступило сообщение, что на местном железнодорожном вокзале ребенок вылез на вагон поезда, после чего его сразу ударило током.

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Прибывшие на место спасатели нашли только обгоревшее тело мальчика, на котором лежали провода под напряжением.

Чтобы достать погибшего ребенка с крыши вагона поезда, спасателям пришлось выключить линию электропередач. После этого работники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли тело погибшего с товарного вагона.

Относительно информации о погибшем, известно только, что от удара током погиб парень 2008 года рождения.

Трагедия в Белой Церкви

Напомним, что накануне 39-летний житель Белой Церкви выбросил 5-летнего пасынка из окна первого этажа. Выяснилось, что сожители в течение дня употребляли алкоголь в квартире. Впоследствии между мужчиной и женщиной возникла ссора из-за воспитания ее маленьких детей. Пятилетний мальчик "мешал" отчиму смотреть фильм, и потому тот выбросил его из окна первого этажа.

Травмированного ребенка возле подъезда увидели прохожие, которые вызвали скорую и полицию на место происшествия. Известно, что мальчик находится в реанимации. Виновного мужчину уже задержала полиция.