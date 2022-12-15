Погибшей женщине было около 40 лет. Она скончалась на месте.

Кстати Искали почти три недели: в Кривом Роге нашли мертвыми двух мальчиков

В Кривом Роге работницу водоканала затащило в конвейер

Как стало известно, на объекте "Кривбассводоканала" в Новополье работница начала чистить установку. Внезапно прибор начал затягивать куртку женщины. В результате этого в конвейер попала рука и голова.

Женщина скончалась на рабочем месте. Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.



Женщина погибла на рабочем месте / фото "Свои"

В Кривом Роге ракеты убили работника промышленного предприятия

Оккупанты 5 декабря ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Враг попал в промышленное предприятие.

В результате вражеского ракетного удара один человек погиб, еще трое получили ранения.

"Россияне убили работника. Его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного производственного цеха", – рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Известно, что погибшему был всего 41 год.