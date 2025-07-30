Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Государственное бюро расследований. В Николаеве ГБР выясняет обстоятельства гибели мужчины, который прыгнул с моста, убегая от совместного наряда полиции и представителей терцентра комплектования.

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Побег с трагическим финалом

Трагедия произошла 30 июля около 10 утра. В промышленной зоне города участковый офицер полиции и трое представителей РТЦК остановили мужчину для проверки учетных документов. Тот сразу бросился наутек в направлении пешеходного моста, где прыгнул и погиб.

Смерть во время проверки: смотреть видео

Сейчас устанавливают личность погибшего. Предварительно проверяется, имел ли он отношение к одной из воинских частей. ГБР проводит расследование по статье 426-1 Уголовного кодекса – превышение военным должностным лицом власти или полномочий.