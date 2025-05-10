Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на полицию Малопольского воеводства. В польском Кракове в одном из местных отелей 10 мая обнаружили тела двух мужчин.

Читайте также Польские перевозчики снова планируют перекрыть границу с Украиной

Украинец погиб в отеле в Кракове

Один из погибших – 58-летний гражданин Украины, который жил в этом отеле в течение последних двух лет. Личность второго мужчины пока не установили, но по предварительным данным ему также ориентировочно 58 лет.

Тела обнаружил персонал отеля в одном из номеров и сразу вызвал правоохранителей. Следователи предполагают, что один из мужчин мог стать жертвой убийства, а другой, вероятно, совершил самоубийство. Окончательные выводы будут сделаны после завершения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину и время смерти обоих мужчин.

Полиция проводит расследование и пытается установить обстоятельства трагедии, а также мотивы возможного преступления.