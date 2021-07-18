Предварительно, отдыхающий из Черкасской области вместе с сыном пошли купаться в море.

Важно 17-летний подросток утонул на Харьковщине: был вместе с сестрой

В полиции сообщили, что 17 июля тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды.

Причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай",
– сообщили в полиции.

В то же время местопребывание ребенка до сих пор неизвестно.

Правила безпеки на воді / Інфографіка 24 каналу
Правила безопасности на воде / Инфографика 24 канала