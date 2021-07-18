Трагедия в курортной Затоке: 13-летнего парня, пропавшего накануне, нашли мертвым
18 июля 2021 , 13:06Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В курортной Затоке Одесской области 17 июля произошла трагедия. При неизвестных обстоятельствах погиб 49-летний мужчина и его 13-летний сын.
Предварительно, отдыхающий из Черкасской области вместе с сыном пошли купаться в море.
Важно 17-летний подросток утонул на Харьковщине: был вместе с сестрой
В полиции сообщили, что 17 июля тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды.
Причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай",
– сообщили в полиции.
Уже на следующий день, 18 июля в 11:50, тело 13-летнего парня нашли отдыхающие базы отдыха "Ирина".Обратите внимание! По состоянию на 12 июля с начала июля 2021 года на водоемах утонули 124 украинца. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.