Трагедия 11 сентября в США: каким был самый страшный в истории человечества теракт

Кровавое 11 сентября 2001 года. В США чтят память погибших самого страшного в истории теракта. В этот день 17 лет назад 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета.

Два из них направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один самолет влетел в здание Пентагона.

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Четвертый – разбился в Пенсильвании. В результате теракта погибли много людей, большинство из них – во время падения башен Всемирного торгового центра. Всего погибли 2977 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, люди, что находились в разрушенных зданиях или вблизи них, а также более 400 сотрудников спасательных служб. Еще 6 тысяч человек были ранены.

Люди, которые в момент столкновения были внутри зданий, пытались любыми способами спастись. Они даже выпрыгивали из окон

Падение башен ТЦ



Люди выпрыгивали прямо из окон

Погибли примерно 3 тысячи человек



Еще примерно 6 тысяч людей пострадали

Это одно из самых кровавых преступлений против человечества в современной истории. От теракта пострадали не только граждане США, но и иностранцы. Среди погибших было 372 иностранца, из которых 12 – украинцы по происхождению. Спасатели 100 дней тушили все участки пожаров.

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Ежегодно жители Нью-Йорка возобновляют в памяти мельчайшие детали того дня. В США в этот день делают памятные церемонии и забеги, минуты молчания и другие мероприятия памяти погибших.

Я помню как стоял здесь, смотрел на пожар после столкновения. И вдруг южная башня начала валиться на нас и надвигаться огромным облаком пыли,

– вспоминает один из очевидцев трагедии.

Вспоминает события 17-летней давности и украинский дипломат Алексей Куропьятник. Тогда в 2001 году он как раз был в украинском посольстве в Вашингтоне.

Пентагон – он как раз через реку. И у нас даже стекла, не то чтобы повыбивали, но мы почувствовали что был большой взрыв,

– рассказал эксперт Майдана иностранных дел Алексей Куропьятник.

Теракты 11 сентября заставили США усилить меры безопасности в стране. Кроме внутренней безопасности, события 11 сентября существенно повлияли и на внешнюю политику США. В частности Соединенные Штаты под предлогом борьбы с терроризмом открыли вооруженное противостояние в странах ближнего Востока – Ираке, Пакистане, Авганистане, Сомали.

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